Weer treinen van en naar Zeeland, in West-Brabant nog wel stremming

De treinen tussen Bergen op Zoom en Vlissingen rijden weer. Het treinverkeer lag stil nadat een trein vanochtend in Bergen op Zoom was ingereden op een bus die stilstond op het spoor. Hierbij raakte niemand gewond.

Eerder vandaag meldde ProRail dat de komende drie dagen geen treinen zouden rijden tussen Roosendaal in West-Brabant en Kruiningen-Yerseke in Zeeland. Het spoor was zwaar beschadigd door het ongeluk.

Door reparaties vandaag is er nu toch al treinverkeer mogelijk tussen Bergen op Zoom en Zeeland. Een deel van station Bergen op Zoom is vrijgegeven, zegt een woordvoerder van de NS. Aan de noordkant van het station is de schade aan het spoor nog niet gerepareerd. Daarom rijden er nog wel bussen tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. De stremming zal naar verwachting tot zeker donderdag aanhouden, zegt ProRail.

Technische problemen

Op het moment van de aanrijding vanochtend zat er niemand in de bus, die stilstond op het spoor. De bus had geen dienst en de chauffeur stond naast het spoor, waar hij met zwaaiende armen nog probeerde om de aankomende trein te waarschuwen. Hij raakte dus niet gewond, evenmin als het personeel en de 85 passagiers in de trein.

De aanrijding gebeurde op de bewaakte spoorwegovergang bij de Marconilaan. De buschauffeur had volgens een woordvoerder van Connexxion net een ochtenddienst gedaan en was met een lege bus onderweg naar de stalling. Op de spoorwegovergang kwam de bus tot stilstand door technische problemen, verklaarde de chauffeur tegen de politie. Toen kwamen de spoorbomen omlaag en sprong de chauffeur naar eigen zeggen uit de bus.

Iemand die in zijn auto stond te wachten voor het spoor, filmde het ongeluk: