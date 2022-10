Dubbel gevoel bij Tan over Kokcü en El Yaakoubi: 'Onderstreept belang van OneLove-actie'

Humberto Tan, voorzitter van de commissie-Mijnals, betreurt het dat aanvoerders Orkun Kokcü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) weigerden om met de OneLove-aanvoerdersband te spelen, maar probeert er ook het positieve van in te zien. "Het onderstreept het belang van de actie. Je ziet nu hoe belangrijk het is dat dit bespreekbaar wordt gemaakt." De OneLove-campagne is gestart in het Nederlandse voetbal om discriminatie tegen te gaan. Een van de onderdelen was het dragen van een speciale aanvoerdersband, afgelopen weekeinde in het betaald voetbal. Daarop stond een logo met verschillende kleuren, om gelijkheid in ras, afkomst, gender-identiteiten en seksuele geaardheden te bevorderen. Kokcü weigerde de band te dragen vanwege geloofsovertuigingen en El Yaakoubi wilde de boodschap "veelomvattender" maken. Tan bestempelt het handelen van de aanvoerders als "goed" met het oog op de aandacht die erdoor is ontstaan, maar vindt het tegelijkertijd ook jammer dat spelers van deze generatie er nog steeds zulke conservatieve denkbeelden op nahouden.

Wat is de commissie-Mijnals? De commissie houdt zich bezig met racisme, discriminatie en inclusiviteit in het voetbal. Naast Humberto Tan, bevat de commissie nog zeven andere leden. Oud-internationals Ruud Gullit en Daphne Koster en de burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch zijn ook onderdeel van de commissie. De commissie is in 2020 in het leven geroepen de Rijksoverheid en de KNVB en is vernoemd naar Humphrey Mijnals, de eerste Oranje-international van Surinaamse afkomst.

Volgens Tan kun je niemand dwingen om mee te doen. "Je kan mensen aardig vinden ook niet afdwingen. Je hebt vrijheid van godsdienst, dat respecteren wij. Maar als je in actie komt tegen met name het 'gay-gedeelte' van de actie, dan is het des te belangrijker dat dit soort acties gehouden blijven worden."