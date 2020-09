Djokovic is de shock te boven: 'Hopelijk kan ik er lering uit trekken'

Djokovic over diskwalificatie US Open: 'Schrikken, maar leven gaat verder' - NOS

Hij heeft nog steeds goede herinneringen aan Amerika, ondanks zijn diskwalificatie bij de US Open. Novak Djokovic begint deze week als topfavoriet aan het Masters-toernooi in Rome. "Het is natuurlijk een flinke shock als je op die manier een toernooi moet verlaten, maar hopelijk kan ik hier lering uit trekken", zei de nummer een van de tennisranglijst.

Djokovic werd in de vierde ronde van de US Open gediskwalificeerd, nadat hij in de partij tegen de Spanjaard Pablo Carreno Bussta uit frustratie een bal had weggeslagen en daarbij een vrouwelijke lijnrechter hard op de keel had geraakt.

"Ik heb een gesprek gehad met de vrouw, Laura, en later gecontroleerd of het goed met haar was. Ze vertelde dat het goed ging, dus gelukkig is er niemand echt gewond geraakt", zei Djokovic maandag in Rome, terugkijkend op het incident. "Het leven gaat verder. Ik heb nog steeds mooie herinneringen aan de States."

Finale

Djokovic zag zondag een deel van de finale tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en de Duitser Alexander Zverev, die na een thriller van vijf sets door Thiem werd gewonnen.

"Het was een geweldige finale. Thiem en Zverev verdienden het in de finale te staan en hadden beiden ook verdiend te winnen. Zoals Dominic Thiem al zei, is het jammer dat er niet twee winnaars konden zijn. De manier waarop Thiem won, was echter indrukwekkend."