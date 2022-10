Toch alle drie de kerncentrales langer open in Duitsland

Na wekenlange onenigheid in de coalitie heeft de Duitse bondskanselier Scholz besloten om ook de derde kerncentrale die nog in bedrijf is open te houden tot uiterlijk 15 april 2023. Eerder zou de kerncentrale in de staat Nedersaksen op 1 januari 2023 sluiten.

Duitsland had aanvankelijk besloten om alle drie de kerncentrales aan het einde van dit jaar te sluiten, maar de energiecrisis bracht daar verandering in. Vorige maand besloot het kabinet om twee kerncentrales, in de Zuid-Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg, open te houden tot medio april.

Coalitiepartij De Groenen, tegenstander van kernenergie, besloot afgelopen weekend op het partijcongres nog dat het bij deze twee centrales moest blijven. Daartegenover eiste coalitiegenoot FDP dat de drie overgebleven kerncentrales allemaal tot 2024 in bedrijf blijven vanwege de oplopende energieprijzen. Ook wil de FDP dat gesloten kerncentrales indien nodig opnieuw opengaan.

Duidelijk standpunt

Partijleider Lang van De Groenen riep de SPD van kanselier Scholz vandaag op om een duidelijker standpunt in te nemen over de kwestie. Met het besluit om de drie kerncentrales de hele winter open te houden, hakte Scholz de knoop door. FDP-leider Durr noemde dit op Twitter "goed nieuws tegen de achtergrond van de energiecrisis".

Ondertussen gaat de ontmanteling van de andere Duitse kerncentrales wel door. De zogenoemde Atomausstieg werd in 2011 versneld na de kernramp in het Japanse Fukushima. Uit angst voor nieuwe ongelukken en vanwege problemen met de opslag van kernafval besloot de Duitse regering om te stoppen met atoomenergie.