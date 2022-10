Benzema onderscheiden met Gouden Bal, Putellas wint voor de tweede keer bij de vrouwen

Karim Benzema heeft de Gouden Bal als beste voetballer ter wereld van afgelopen seizoen in ontvangst genomen. De 34-jarige Fransman van Real Madrid bleef bij de verkiezing Sadio Mané (tweede) en Kevin De Bruyne (derde) voor. De Ballon d'Or voor vrouwen ging net als vorig jaar naar de Spaanse middenvelder Alèxia Putellas van FC Barcelona. De Belg Thibaut Courtois van Real Madrid werd uitgeroepen tot beste doelman van vorig seizoen en de 18-jarige Barcelona-middenvelder Gavi werd verkozen tot het grootste talent. Geen Messi of Ronaldo De prestigieuze prijs werd bij de mannen voor de 66ste keer uitgereikt. Sinds 2008 viel de Gouden Bal bijna altijd ten deel aan Cristiano Ronaldo of Lionel Messi. De enige andere speler die de Ballon d'Or de afgelopen veertien jaar won was Luka Modric, in 2018.

Winnares Alèxia Putellas naast presentator Didier Drogba - Reuters

Vorig jaar troefde Messi de op voorhand favoriete Lewandowski nipt af. Dat leidde tot veel kritiek, waarna organisator France Football de stemprocedure wijzigde. Dit jaar mochten niet langer sportjournalisten uit 180 landen hun top vijf insturen, maar alleen journalisten uit landen die in de top 100 van de FIFA-ranglijst staan. Ook mogen vanaf dit jaar enkele oud-voetballers als expert hun stem uitbrengen. Bovendien werd de prijs niet langer uitgereikt op basis van prestaties in een kalenderjaar, maar over die in een seizoen. Van Dijk zestiende Over de verkiezing van dit jaar zal weinig discussie ontstaan, want Benzema was op voorhand torenhoog favoriet. De spits won afgelopen seizoen met Real Madrid de Champions League en het kampioenschap in Spanje. In beide competities werd hij topscorer, met respectievelijk 15 en 27 treffers. Virgil van Dijk was de enige Nederlander bij de laatste dertig genomineerden. De verdediger van Liverpool, die in 2019 nog tweede werd achter Messi, moet dit jaar genoegen nemen met de zestiende plek. Sébastien Haller werd voor zijn prestaties bij Ajax vorig seizoen beloond met de dertiende plaats. De Gouden Bal werd door Formule 1-coureur Esteban Ocon naar de uitreiking gebracht.

De spits vertrok deze zomer naar Borussia Dortmund, maar speelde nog geen officiële wedstrijd voor de Duitse club. Bij de Ivoriaan werd teelbalkanker vastgesteld. Haller, kaal geworden door de chemotherapie, mocht de prijs van beste doelman uitreiken aan Courtois. Vijfvoudig winnaar Ronaldo (37) eindigde na een teleurstellend seizoen met zijn vorige club Juventus slechts als twintigste. De 35-jarige Messi is met zeven Gouden Ballen recordwinnaar, maar behoorde dit keer niet eens tot de beste dertig. Miedema elfde Putellas is de eerste vrouw die de Gouden Bal voor de tweede keer wint. In 2018 werd de prijs voor het eerst ook aan de beste vrouwelijke voetballer gegeven. Vlak voor het EK liep Putellas een zware kruisbanblessure op, waarvan ze nog steeds aan het revalideren is.

Thibaut Courtois kreeg de prijs voor beste doelman uit handen van Sébastien Haller - Reuters