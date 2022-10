Justitie VS eist half jaar cel tegen Trumps oud-adviseur Steve Bannon

De Amerikaanse justitie eist een gevangenisstraf van zes maanden tegen Steve Bannon, de oud-adviseur van president Trump. Hij werd in juli al schuldig bevonden aan minachting van het Amerikaanse parlement, maar hiervoor is nog geen straf bepaald. Dat gebeurt later deze week.

Bannon werd veroordeeld omdat hij niet kwam opdagen toen hij was gedagvaard door de parlementscommissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Ook weigerde hij om de commissie documenten te geven die kunnen helpen bij het onderzoek.

De commissie wilde Bannon graag horen omdat hij een dag voor de Capitool-rellen nog contact had met president Trump. In een podcast op die dag zei hij dat bij de protesten tegen Trumps verkiezingsnederlaag "de hel zou losbreken". Een dag later bestormde een woedende menigte het Capitool, waar het Amerikaanse parlement zetelt, zonder dat de president ingreep.

Bannon had toen al een hele tijd geen officiële functie meer bij Trump. Hij was adviseur in het begin van Trumps presidentschap, maar werd ontslagen in 2017.

Voorwaardelijke straf

De advocaten van Bannon hebben gevraagd om een voorwaardelijke straf, hoewel dat juridisch helemaal niet kan. Beide vergrijpen waarvoor hij is veroordeeld, kennen een minimumstraf van één maand cel. Naast de gevangenisstraf heeft justitie ook nog een boete geëist van 200.000 dollar. Vrijdag doet de rechter uitspraak.

Bannon is ook nog verwikkeld in een fraude-affaire. Hij wordt ervan verdacht dat hij geld heeft verduisterd dat gedoneerd was voor de bouw van de grensmuur tussen de Verenigde Staten en Mexico. Dat was een belangrijke verkiezingsbelofte van Trump.

Trump zelf is vorige week gedagvaard door de commissie die de Capitool-rellen onderzoekt. "Hij is de persoon die centraal staat", zei de Democratische voorzitter. "Dus we willen hem horen. Hij moet verantwoording afleggen."