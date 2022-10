'Zeeuwse' astronaut Lodewijk van den Berg (90) overleden

Astronaut Lodewijk van den Berg is op 90-jarige leeftijd overleden. Van den Berg was de eerste in Nederland geboren ruimtevaarder, al was hij ten tijde van zijn ruimtevlucht al genaturaliseerd tot Amerikaan.

Van den Berg was van 29 april tot 6 mei 1985 als bemanningslid aan boord van de spaceshuttle Challenger van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Van den Berg deed onderzoek naar de effecten van gewichtloosheid op de groei van kristallen. Hij nam een Zeeuwse vlag mee de ruimte in ter herinnering aan zijn afkomst.

Van den Berg groeide op in Sluiskil (Zeeland) en studeerde chemische technologie in Delft. In de jaren 60 vertrok hij naar de Verenigde Staten en in 1975 kreeg hij een Amerikaans paspoort. Daardoor geldt niet Van den Berg maar Wubbo Ockels, die een half jaar na Van den Berg de ruimte in ging, officieel als de eerste Nederlandse astronaut.

'Je krijgt een klap'

Twee jaar geleden vertelde Van den Berg tegen de NOS hoe hij de lancering had ervaren: "Ze zetten je in dat ding, je krijgt een klap op je schouder en het laatste wat ze zeggen is: heb een goede vlucht, we hopen je terug te zien."

Hij moest twee uur wachten op het aftelmoment. "Er wordt een checklist afgewerkt en daar lig je naar te luisteren. Je hebt niet veel tijd om ergens anders aan te denken, maar op een gegeven moment vraag je je wel even af waarom je dit ook alweer wilde doen."

Verbonden

Van den Berg voelde zich nog altijd sterk verbonden met zijn geboortegrond, schrijft Omroep Zeeland. Hij kwam jarenlang elk jaar even terug. In 2013 werd in Sluiskil een beeld onthuld ter ere van zijn prestaties en in 2018 werd in Terneuzen een school naar hem vernoemd, het Lodewijk College.

Ook is er een planetoïde naar Van den Berg vernoemd, die draait tussen de planeten Mars en Jupiter.