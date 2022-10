Overstroomd gebied Nigeria wacht op hulp, kritiek op regering zwelt aan

Meer dan 600 doden. Ruim 1,3 miljoen mensen op de vlucht. De overstromingen in Nigeria zijn de ergste in tien jaar. De NOS sprak met een lokale verslaggever in het rampgebied en een Nigeriaanse politicoloog in Den Haag. "Het is hartverscheurend," zegt journalist Racheal Ramson. De afgelopen dagen bezocht zij opvangkampen voor mensen uit overstroomde gebieden. "Er zijn geen muggennetten en de meeste kinderen zijn ziek geworden. Ze hebben malaria, hoge koorts en diarree. Er is gebrek aan eten en kleding." De kampen waar Ramson is gaan kijken liggen vlak bij de rivier Niger, die ver buiten zijn oevers is getreden. Het gebied ligt ongeveer vijftig kilometer ten noorden van de grote kuststad Port Harcourt.

Kind in het kamp Ahoada East kookt cassave - NOS

In het hele land zijn er tot dusver 2300 gewonden geteld. Naar schatting zijn 82.000 huizen door de overstromingen verwoest, net als zo'n 110.000 hectare aan landbouwgrond. Rijstproducenten hebben gewaarschuwd dat het noodweer de voedselprijzen de komende tijd zal opstuwen. Het grootste medische genootschap in Nigeria is veldhospitalen aan het opzetten in alle kampen. Morgen bezoekt journalist Ramson een plek nog dichter bij het ergst getroffen gebied in Rivers State. Beelden van de overstromingen:

Het dodental van de hevigste overstromingen die Nigeria in tien jaar tijd heeft gezien is opgelopen tot zeker zeshonderd. Meer dan 1,3 miljoen mensen zijn vanwege het noodweer uit hun huizen verdreven. - NOS

Veel Nigerianen zijn boos op de federale regering, omdat die waarschuwingen vanuit eigen gelederen zou hebben genegeerd. "Onze minister van Humanitaire Zaken en Noodhulp heeft hier in februari en maart over aan de bel getrokken", zegt Ayokunu Adedokun, politicoloog aan Leiden University College in Den Haag. "Zij gaf toen al aan dat we dit jaar ernstige overstromingen konden verwachten. De federale overheid liet na om veiligheidsmaatregelen te treffen. Dit is nalatigheid." De aanhoudende kritiek heeft deels te maken met een afspraak die Nigeria met het noordelijke buurland Kameroen heeft, maar die het zelf niet nakomt. Kameroen zet ieder jaar de Lagdo-dam in de rivier Benue open, waardoor de Niger-rivier met hoogwater te maken krijgt. Bij de ingebruikname van die dam in 1982 spraken de twee landen af dat Kameroen buurland Nigeria altijd tijdig zou waarschuwen voordat de dam wordt opengezet. Verder zou Nigeria voor eigen bescherming een dijk bouwen. Dijk in aanbouw "Kameroen houdt zich keurig aan die afspraak, maar de dijk die wij zouden bouwen is al twintig jaar in aanbouw", schrijft de voormalige presidentiele adviseur Reuben Abati. "Wij hebben gefaald." Politicoloog Adedokun voegt eraan toe dat de zuidelijke deelstaat River State stelselmatig te weinig hulp krijgt van de federale regering bij calamiteiten. "Het gebied rond Port Harcourt levert veel grondstoffen aan het land, maar de regering laat de Nigerdelta vaak in de steek als hulp nodig is. En omdat onze verkiezingen niet eerlijk verlopen, kunnen de inwoners van het deltagebied de regering niet ter verantwoording roepen."

Een van de duizenden huizen in overstroomd gebied in Rivers State - NOS