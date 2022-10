Becker komt als topscorer van koploper Union met opvallend doel: 'Handhaving'

In dat jaar promoveerde Union voor het eerst naar de Bundesliga. In Oost-Duitsland speelde Union op het hoogste niveau, in de DDR-Oberliga, maar na de val van de Muur en de Duitse eenwording volgde een lange en moeizame weg naar de Duitse voetbaltop. Sinds 2019 is de club, met Becker, bezig aan een ongekende opmars in de hoogste competitie.

Bij Union Berlin, de roemruchte club uit het oostelijke deel van de Duitse hoofdstad, zagen ze wel wat in Becker. In 2019 ging hij transfervrij naar Duitsland.

De 27-jarige Amsterdammer doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar tot een debuut in het eerste elftal kwam het nooit. Hij werd in januari 2015 voor anderhalf jaar verhuurd aan PEC Zwolle en kwam in de zomer van 2016 terecht bij ADO Den Haag. Daar speelde hij drie jaar. In zijn eredivisiejaren stond Becker te boek als een gevaarlijke, maar ietwat drieste (vleugel)spits.

Sheraldo Becker is met zijn club Union Berlin bezig aan een buitengewoon seizoen. De rappe aanvaller, die ooit niet goed genoeg werd bevonden voor het eerste van Ajax en jarenlang in de eredivisie speelde voor PEC Zwolle en ADO Den Haag, is dit seizoen topscorer van de Bundesliga-koploper. "Het is moeilijk te bevatten. Door het drukke schema kan ik er nog niet echt van genieten."

Terwijl handhaving de doelstelling was, eindigde Union in het eerste seizoen knap op een elfde plek. In de jaren daarna werd er Europees voetbal afgedwongen. Zo speelde Union vorig jaar in de groepsfase van de Conference League tegen Feyenoord. Dit jaar is Union actief in de Europa League en staat het in eigen land vier punten 'los' van nummer twee Bayern München, de club die de laatste tien seizoenen kampioen van Duitsland werd.

Misschien speelt Union, waar ook de Nederlander Danilho Doekhi onder contract staat, dus volgend jaar tussen alle andere 'grote jongens' in de Champions League. Zo ver kijkt Becker nog niet vooruit. "Veertig punten halen is het doel. Handhaven is belangrijk."

(H)erkenning in stad

Het klinkt wat bescheiden. Misschien iets te bescheiden, want als zelfs de Duitse oud-topmiddenvelder Michael Ballack gelooft in de landstitel, dan moet je toch wel durven toegeven dat Union aan iets speciaals bezig is.

En dat toegeven, dat doet Becker indirect ook. "Ik word nu vaker herkend in de stad. Mensen willen regelmatig op de foto met mij." Het is een van de tekenen dat Union op dit moment dé voetbalclub van Berlijn is. Een eer die eerder was voorbehouden aan het rijkere Hertha BSC uit het westen en Dynamo Berlin, de club die met hulp van de communistische partij SED en de Stasi in de jaren tachtig het Oost-Duitse voetbal domineerde.