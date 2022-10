OM eist 10 jaar cel tegen verdachte dodelijk verkeersongeluk Alblasserdam

Hij was "een moordenaar" en het was absurd dat hij zijn rijbewijs nog had na meer dan vijftig verkeersboetes in vier jaar. De nabestaanden van twee jonge vrouwen die begin mei werden doodgereden door een notoire wegpiraat draaiden er vandaag in de rechtszaal in Dordrecht niet omheen. Het Openbaar Ministerie eiste tien jaar cel en tien jaar rijontzegging tegen de 24-jarige man, in een zaak die volgens slachtoffers- en verkeersorganisaties het zoveelste argument is om recidivisten op de weg harder aan te pakken.

Terug naar de nacht van 5 op 6 mei: de 18-jarige Ilse en de 19-jarige Esmée reden na een filmavondje op hun scooter op de kruising van de Edisonweg en het Molenpad in Alblasserdam. Vervolgens werden de vriendinnen vanuit het niets vol geschept door een kleine, zilverkleurige auto. Esmée overleed ter plekke. Ilse raakte zwaargewond en bezweek later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Uit technisch onderzoek van de politie bleek dat de bestuurder van de auto, de 24-jarige Abdelghafour el B. uit Papendrecht, onder een stoplicht door was gereden dat al bijna drie minuten op rood stond. Hij reed daarbij ook nog eens twee tot drie keer harder dan de toegestane snelheid, die vanwege werkzaamheden 30 kilometer per uur was.

52 verkeersovertredingen

"Hij gebruikte zijn auto als een wapen", zei de officier bij de bekendmaking van de aanklacht tegen El B.: dubbele doodslag. Zijn advocaat vond dat te zwaar en gaf verschillende argumenten waarom volgens hem de normale maximumsnelheid van 80 kilometer per uur gold. "Dan blijft één verkeersfout over, het door rood rijden. Het is een ongewild verkeersongeval."

El B. toonde vandaag berouw voor de rechters; hij vond het "vreselijk" wat er was gebeurd, maar had het gevoel dat hij "wel normaal" reed en hij dacht een oranje verkeerslicht te hebben gezien.

De zaak kreeg een extra lading bij een pro-formazitting in juli. Daar zei de officier dat El B. liefst 52 verkeersovertredingen achter zijn naam had staan in ruim vier jaar tijd. Die overtredingen liepen uiteen van rijden door een rood kruis boven de weg, rijden over de vluchtstrook, geen voorrang geven aan voetgangers op een zebrapad en te hard rijden in de bebouwde kom.

Op dezelfde dag van het ongeluk kwamen bij een schietpartij bij een zorgboerderij in Alblasserdam twee mensen om het leven en raakten er twee zwaargewond. De burgemeester toen sprak van een "gitzwarte dag":