Griekspoor verliest van Evans op Nederlands getint ATP-toernooi in Antwerpen

Griekspoor, 68ste op de wereldranglijst, speelde te wisselvallig om het de nummer 26 van de wereld echt lastig te kunnen maken. Hij kreeg welgeteld één breekpunt in de partij, op 3-2 in de tweede set, maar kon dat niet verzilveren. Griekspoor leverde een game later prompt zijn service in, wat de doorslag in de partij gaf.

Het is voor Griekspoor, die vorige week in het Italiaanse Florence wegens ziekte moest opgeven, de vijfde nederlaag op rij in de eerste ronde.

Vier Nederlanders

Ook na de nederlaag van Griekspoor zijn er nog drie Nederlanders in het hoofdtoernooi in Antwerpen actief.

Botic van de Zandschulp speelt tegen de Zwitser Dominic Stricker, Tim van Rijthoven ontmoet de Spanjaard Jaume Munar en Jesper de Jong neemt het op tegen de Fransman Constant Lestienne.

Van Rijthoven en De Jong haalden dankzij twee zeges in de kwalificaties het hoofdtoernooi. De Nederlanders komen dinsdag in actie.

Indian Wells 2004

Het is voor het eerst sinds Indian Wells in 2004 dat er vier landgenoten in het hoofdschema van een ATP-toernooi buiten Nederland en de grandslams staan. Toen waren dat Martin Verkerk, John van Lottum, Sjeng Schalken en Raemon Sluiter.

Recentelijk stonden Van Rijthoven, Van de Zandschulp, Gijs Brouwer en Griekspoor nog het hoofdtoernooi van de US Open.