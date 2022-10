Door rekenfout mogelijk te veel springstof gebruikt om sluis op te blazen

Bij het opblazen van de oude middensluis in Terneuzen hebben rekenfouten ertoe geleid dat er mogelijk te veel springstof is gebruikt. Dat staat in een evaluatie die minister Harbers (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De ontploffing, op 23 maart, had geruisloos moeten gaan, maar het werd een enorme knal. Gebouwen in de omgeving raakten beschadigd.

De ruim honderd jaar oude middensluis moet verdwijnen omdat er een nieuw sluizencomplex wordt gebouwd in Terneuzen. In de voorbereiding van het project zijn berekeningen gemaakt over de hoeveelheid springstof die nodig was. Als eerste zou de westelijke wand van de sluis worden opgeblazen.

"De berekeningen vertoonden gebreken", schrijft Harbers. "Hierdoor is mogelijk te veel springstof gebruikt en is deze in te korte tijdsduur tot ontploffing gebracht. Dit leidde tot meer trillingen dan vooraf ingeschat." Ook de afdekking van de muur, die had moeten voorkomen dat brokstukken in het rond gingen vliegen, was onvoldoende.

Bekijk hier de beelden van de ontploffing: