Zuid-Koreaanse popgroep BTS moet toch in militaire dienst

Beluister hieronder het populaire nummer 'Yet To Come' van BTS:

Eerder werden topatleten, klassieke musici en dansers wel uitgezonderd van de dienstplicht. Maar voor de zeven leden van BTS zit dat er dus niet in: de Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben onderstreept dat het "wenselijk" is dat zij de dienstplicht vervullen. Wel is er volgens het ministerie van Defensie ruimte voor BTS om muziek te blijven maken en om tours te doen in het buitenland.

De dienstplicht geldt sinds 1957 in Zuid-Korea voor mannen, en duurt 18 tot 21 maanden. Vrouwen kunnen zich vrijwillig aanmelden voor het leger. De plicht is bedoeld om het land in staat te stellen zich te verdedigen tegen Noord-Korea.

Het weigeren van de dienstplicht was tot voor kort een misdaad. Mannen die dit deden, bijvoorbeeld vanwege religieuze redenen, riskeerden een gevangenisstraf. Sinds 2019 geldt er echter een nieuwe wet die weigeraars een alternatief moet bieden om hun land te dienen. Ze hoeven niet naar de cel, maar worden drie jaar aan het werk gezet in gevangenissen, twee keer zo lang dus als een reguliere dienstplicht. Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International bekritiseren deze praktijk.

Solocarrières

Behalve zo'n werkstraf, riskeren mannen die de plicht weigeren ook een sociaal stigma. De vraag of de leden van BTS een uitzondering moesten krijgen of niet, ligt daarom gevoelig in het land. BTS liet zich er afgelopen weekend dan ook niet over uit, toen de band nog een laatste gratis (en gelivestreamd) concert gaf in de zuidelijke kuststad Busan.

Bandlid Suga (Min Yoon-gi) verwijst er wel naar in het nummer What Do You Think?. Daarin zingt hij "we gaan zeker het leger in als het tijd is". Het oudste bandlid Jin (Kim Seok-jin) had tot nu toe uitstel aangevraagd. In december viert hij zijn 30ste verjaardag, de maximale leeftijd waarop mannen in Zuid-Korea uitstel kunnen vragen. Het management schrijft dat hij dit najaar nog een solonummer uitbrengt, en daarna in dienst treedt.

De andere bandleden zijn tussen de 25 en 29 jaar. Ook zij zullen de komende jaren verplicht 18 tot 21 maanden dienen in het leger, "afhankelijk van hun individuele plannen", zo schrijft het management. De verwachting is dat zij zich de komende tijd zullen focussen op hun solocarrières. Afgelopen zomer besloten ze om die reden al tijdelijk afscheid van elkaar te nemen, nieuws dat slecht viel bij fans.

Het management schrijft dat BTS in 2025 weer bijeen zal komen.