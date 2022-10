Geen celstraf voor dementerende man die zijn vrouw doodsloeg in Den Haag

Een 82-jarige man uit Den Haag hoeft niet naar de gevangenis voor het doodslaan van zijn vrouw. De rechtbank acht doodslag wel bewezen, maar de man lijdt aan dementie en is daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar.

De man moet wel gedwongen worden opgenomen en worden behandeld aan de ziekte van Alzheimer. De uitspraak is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had gepleit voor ontslag van rechtsvervolging.

Johan D. sloeg in december vorig jaar zijn 75-jarige vrouw met een koevoet op het hoofd, omdat hij dacht dat ze vreemdging en dat zijn zoon en zijn kleinkind biologisch gezien niet van hem waren. "Ik wilde al zo lang praten met haar erover", vertelde hij tegen de rechters. "Maar dat wilde ze nooit."

Zijn vrouw zou eerder aan vrienden hebben verteld dat ze bang was om te gaan slapen. Ze vreesde dat haar man haar iets zou aandoen, schrijft Omroep West.

'Alleen maar verliezers'

De officier van justitie sprak van een heel droevige zaak, die alleen maar verliezers kent. Verder had D.'s zoon de rechtbank gevraagd om zijn vader niet naar de cel te sturen: "Niemand heeft er baat bij als mijn vader in de gevangenis blijft", schreef hij in een brief die twee weken geleden werd voorgelezen in de rechtbank.

De man maakte tijdens de rechtszitting regelmatig een verwarde indruk. Hij vertelde bijvoorbeeld dat hij in het Pieter Baan Centrum in een busje was meegenomen door de Kerstman, die hem een coronaprik gaf. "Daar heb ik nog steeds last van. Wat er in die spuit heeft gezeten, dat is niet goed geweest."