Oud-toprenner Cipollini veroordeeld tot drie jaar cel wegens mishandelen ex-vrouw

Cipollini, bijgenaamd 'Mooie Mario', geldt als een van de beste sprinters aller tijden. Hij behaalde in zijn carrière 191 overwinningen, waaronder twaalf etappes in de Tour, liefst 42 etappes in de Giro en drie in de Vuelta. In 2002 werd hij wereldkampioen op de weg.

