Negen personen opgepakt bij grote politieactie, morgen meer doorzoekingen

Bij een grote politieactie vandaag zijn negen mensen aangehouden. De politie deed invallen op meerdere plekken in het land in het kader van een groot drugsonderzoek.

De politie doet vandaag samen met de FIOD en de Belastingdienst op meerdere plekken in het land invallen in een groot drugsonderzoek. Er zijn meerdere mensen aangehouden, auto's zijn in beslag genomen en er is een drugslab in aanbouw ontdekt. - NOS