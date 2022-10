Van Commenée spant kort geding aan tegen atleet Van Diepen wegens beschuldiging

Van Commenée zei in een eerste reactie op die berichtgeving: "Het stuk wemelt van de feitelijke onjuistheden en onvolledigheden. Tegen framing is geen kruid gewassen in het huidige tijdsgewricht. Het is op dit moment dan ook zinloos zelf te proberen het gecreëerde beeld te corrigeren."

Anderhalve week later sleept de oud-coach Van Diepen voor de rechter. De 26-jarige hardloper won op de Olympische Spelen van Tokio nog zilver met de estafetteploeg op de 4x400 meter.

Dubieus middel

In een kranteninterview kreeg Van Diepen de vraag of Van Commenée aan hem of anderen ooit schildklierhormoonmedicijnen of enig ander dubieus middel heeft aangeboden en of Van Commenée hem of anderen ooit tot het gebruik hiervan heeft aangespoord. De atleet wil op die vraag geen antwoord geven.

"Met de verdachtmaking maakt Tony alle prestaties van atleten die met of onder mij hebben gewerkt verdacht", zegt Van Commenée. Inmiddels hebben meerdere atleten zich expliciet gedistantieerd van het geschetste beeld van intimidatie binnen de Atletiekunie.