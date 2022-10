Buijs na vier maanden ontslagen bij KV Mechelen: 'Geen resultaten'

Danny Buijs is na twaalf speelronden ontslagen als trainer van KV Mechelen. De 40-jarige coach wordt door de clubleiding verantwoordelijk gehouden voor de matige prestaties in de competitie.

Mechelen bezet momenteel de dertiende plaats op slechts drie punten van hekkensluiter Zulte Waregem. Afgelopen zondag gingen Buijs en Mechelen met 3-0 onderuit bij KAA Gent.

"We geloofden echt in een samenwerking op lange termijn, want Danny is een voetbaldier met veel voetbalkennis en een sterke communicatie. De resultaten volgden echter niet en daarom nemen we deze beslissing", legt algemeen directeur Frank Lagast van Mechelen uit.

Defour neemt stokje over

Buijs vertrok in juni na drie jaar bij FC Groningen voor een avontuur bij Mechelen, dat afgelopen seizoen in de reguliere competitie op de zevende plaats was geëindigd. Assistent-coach Steven Defour neemt bij Mechelen het stokje over van Buijs.

Buijs is na Peter Bosz bij Olympique Lyonnais in korte tijd de tweede Nederlandse trainer die is ontslagen.