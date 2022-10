Burgemeester Roermond weg na jaren van ruzie over bestuurscultuur

Burgemeester Rianne Donders van Roermond treedt af. Per 1 november legt ze haar taken neer. Aanleiding is een volgens haar onoverbrugbaar verschil van inzicht met de gemeenteraad over de ontwikkeling van het gemeentebestuur.

Haar besluit komt na jaren van conflicten en openlijke ruzies in de gemeenteraad van Roermond. Daarbij vlogen met name het voor corruptie veroordeelde raadslid Jos van Rey en Donders elkaar geregeld in de haren, schrijft 1Limburg.

"Mij is duidelijk geworden dat mijn opvattingen en beeld daarover niet meer aansluiten bij de opvattingen van een meerderheid van onze gemeenteraad. Dit verschil lijkt onoverbrugbaar", schrijft Donders in een brief aan de raad.

Volgens Donders kan ze daardoor haar rol als burgemeester niet goed invullen. Ze vindt dat ze daarvoor "moet kunnen benoemen wat benoemd moet worden. Dat heb ik altijd gedaan. Helaas is gebleken dat dit voor mij in mijn rol als burgemeester van Roermond steeds moeilijker wordt."

Bestuurscultuur

De gemeenteraad beklaagde zich een jaar geleden over een brief van Donders, die kritiek uitte op de cultuur in de raad. Ook signaleerde ze een gebrek aan fatsoenlijke omgangsvormen in de raad. Niet alleen de gemeenteraad, maar ook haar wethouders voelden zich overvallen door de brief.

Met name de fractie van de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) van Jos van Rey was woedend. De LVR is de grootste fractie in de raad en maakt met twee wethouders - onder wie Van Rey - deel uit van het college van burgemeester en wethouders.

Rianne Donders-de Leest is sinds januari 2015 burgemeester van Roermond. Op 30 januari 2021 werd ze herbenoemd voor een tweede termijn.