Toekomstig bondscoach Koeman vindt met 'innovatieve' Hulshoff assistent

"Sipke is een innovatieve veldtrainer die onze technische staf goed aanvult", zegt Koeman. "In mijn staf probeer ik altijd mensen samen te brengen die elkaar versterken. Ik denk dat dit is gelukt."

Beste van twee werelden

Hulshoff was zelf nooit profvoetballer, maar werd al op 24-jarige leeftijd jeugdtrainer bij SC Cambuur. In 2014 werd hij assistent-trainer bij de club uit zijn geboortestad Leeuwarden.

Later vervulde hij die functie ook bij FC Volendam, dat hij in de zomer van 2021 verruilde voor Feyenoord. Daar is hij nu assistent van hoofdtrainer Arne Slot. Die functie blijft hij combineren met zijn werk bij de KNVB.

"Ik ben Feyenoord dankbaar dat zij ervoor open staan om mijn functie bij de club met die van assistent-trainer bij het Nederlands elftal te combineren", zegt Hulshoff op de website van de Rottersdamse club. "Het beste van twee werelden, aangezien ik me bij Feyenoord en deze staf enorm op mijn plek voel en deze mogelijkheid bij Oranje ook graag aan wil grijpen.'