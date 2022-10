Woeste Barça-voorzitter stormt kleedkamer arbiter binnen en kan boete verwachten

Furieus was Joan Laporta, zondag na de met 3-1 verloren Clásico tegen Real Madrid. De voorzitter van FC Barcelona stormde na afloop zelfs de kleedkamer van de scheidsrechters binnen om verhaal te halen.

Laporta eiste uitleg van arbiter José Maria Sánchez. Waarom had Barcelona-spits Robert Lewandowski geen strafschop gekregen na een vermeende overtreding? En waarom kreeg Real Madrid in blessuretijd juist wel een penalty, na een duel tussen Barcelona-verdediger Eric García en Real-aanvaller Rodrygo?

"Toen de wedstrijd voorbij was, heeft de voorzitter van Barcelona, de heer Joan Laporta, zich toegang tot de kleedkamer verschaft en herhaaldelijk verzocht om uitleg over enkele situaties", vermeldt het officiële wedstrijdformulier, onder het kopje 'overige incidenten'. De passage werd vandaag woord voor woord in enkele Spaanse kranten gepubliceerd.

"Laporta werd gevraagd om de kleedkamer te verlaten en deed dat uiteindelijk zonder verdere incidenten."

Precedent

Volgens de reglementen van de Spaanse bond kunnen 'handelingen die in strijd zijn met sportieve waardigheid of het fatsoen' bestraft worden met een boete van 602 tot 3006 euro. Daarnaast kan er een schorsing worden opgelegd, in duur variërend van één wedstrijd tot twee maanden.