United-speler Greenwood blijft vastzitten voor poging tot verkrachting

Voetballer Mason Greenwood van Manchester United blijft nog minstens een maand vastzitten. Greenwood wordt verdacht van poging tot verkrachting en mishandeling van zijn ex-vriendin.

De 21-jarige Engelsman werd in januari opgepakt en was op borgtocht vrij. Zaterdag werd hij opnieuw aangehouden omdat hij de bijbehorende voorwaarden had geschonden. Hij zou opnieuw contact hebben gezocht met de vrouw.

Greenwood moest maandag voor de rechtbank in Manchester verschijnen, waar werd bepaald dat hij voorlopig vast blijft zitten. In ieder geval tot 21 november, wanneer de volgende zitting staat gepland. Hij is officieel aangeklaagd voor poging van verkrachting, mishandeling en dwangmatig gedrag.

Foto's op Instagram

De poging tot verkrachting zou zich hebben voorgedaan in oktober vorig jaar. De zaak kwam aan het rollen toen zijn toenmalige vriendin op Instagram foto's van blauwe plekken en verwondingen had gedeeld. Ook zette ze een audiobericht online, waarop te horen is hoe Greenwood haar bedreigt en tot seks lijkt te dwingen.

Greenwood staat bekend als groot voetbaltalent en speelde tot nu toe één wedstrijd voor het Engelse nationale team. Na zijn arrestatie in januari werd hij door Manchester United tot nader order verbannen bij de club.