Zeker drie dagen geen treinen van en naar Zeeland na botsing trein op bus

Van en naar Zeeland rijden zeker drie dagen geen treinen door de aanrijding op het spoor vanochtend, meldt spoorbeheerder ProRail. Op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom reed een trein een bus doormidden die stilstond op het spoor. Niemand raakte hierbij gewond.

Het spoor is zwaar beschadigd door de aanrijding. Daarom duurt het een aantal dagen voordat er weer treinen kunnen rijden tussen Roosendaal in West-Brabant en Kruiningen-Yerseke in Zeeland.

Er is schade aan de spoorbaan en de overweginstallatie is kapot. De overweginstallatie bestaat uit de slagbomen en de bellen die ervoor zorgen dat mensen het spoor niet oversteken als er een trein aankomt. Bovendien is het volgens ProRail mogelijk dat er nog meer schade wordt geconstateerd.

Acht bussen per dag

De NS zet de komende dagen snelbussen in tussen Roosendaal, Bergen op Zoom en Kruiningen-Yerseke. Ook rijden er stopbussen tussen Roosendaal, Bergen op Zoom, Rilland-Bath, Krabbendijke en Kruiningen-Yerseke. Het gaat om in totaal acht bussen per dag, zegt een woordvoerder van de NS. "We hadden er wel meer gewild, maar die moet je ook maar kunnen vinden."

De bussen rijden niet op de gebruikelijke treintijden, maar vertrekken wanneer ze vol zijn. Reizigers kunnen tot een uur vertraging oplopen. Op het traject tussen Roosendaal en Kruiningen-Yerseke reizen - volgens cijfers van voor corona - zo'n 3000 tot 4000 mensen per dag met de trein.

Op weg naar stalling

Op het moment van de aanrijding vanochtend zat er niemand in de bus, die stilstond op het spoor. De bus had geen dienst en de chauffeur stond naast het spoor, waar hij met zwaaiende armen nog probeerde om de aankomende trein te waarschuwen.

De chauffeur raakte dus niet gewond, net als het personeel en de 85 passagiers in de trein. "De machinist en conducteur zijn ook ongedeerd, maar erg geschrokken", zegt Eelco van Asch, directeur operatie van NS. De passagiers zijn door hulpdiensten onderzocht. Ze zijn uit de trein gehaald en per bus verder vervoerd.

De aanrijding gebeurde op de bewaakte spoorwegovergang bij de Marconilaan. De buschauffeur had volgens een woordvoerder van Connexxion net een ochtenddienst gedaan en was met een lege bus onderweg naar de stalling. Op de spoorwegovergang kwam de bus tot stilstand door technische problemen, verklaarde de chauffeur tegenover de politie.

Iemand die in zijn auto stond te wachten voor het spoor, filmde het ongeluk: