Hof: leefomstandigheden asielzoekers moeten snel verbeteren, geen uitstel

De Nederlandse Staat moet snel beginnen met het verbeteren van de leefomstandigheden in de asielopvang. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Anderhalve week geleden was een rechtbank ook al tot deze conclusie gekomen, maar de Staat had het hof gevraagd om uitstel in afwachting van het hoger beroep.

Het hof geeft geen inhoudelijk oordeel, maar heeft alleen naar de procedure gekeken. Het hoger beroep dient medio november.

Het besluit betekent onder meer dat kwetsbaren als hoogzwangeren, gezinnen met baby's en zieken per direct uit de (crisis)noodopvang moeten. Verder moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog deze week de opvang voor minderjarigen die zonder ouders naar Nederland komen (amv's) verbeteren.