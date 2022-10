Teleurstelling over, maar ook bijval voor weigeren OneLove-aanvoerdersband Kökcü

De band die Kökcü niet wilde dragen, is een statement tegen alle vormen van discriminatie en ging in het kader van coming-out-dag dit weekend vooral over homo-acceptatie. Volgens Kökcü strookte het dragen van de band niet met zijn geloofsovertuiging . "Ik hoop dat mijn keuze uit religieuze overwegingen ook wordt gerespecteerd", zei hij.

Onder zijn laatste Instagrampost, waarin hij de 3-1 overwinning op AZ viert en de fans bedankt, wordt het besluit van Kökcü veelal met gejuich ontvangen. "Je bent de man. Iedereen zal je beslissing respecteren", zegt iemand in het Turks. "Let niet op de reacties die jouw kant op komen, wij staan achter je!", zegt een ander.

Niettemin is Van der Putten geschrokken van de weigering van Kökcü. "Die band staat voor verbinding en is gericht tegen discriminatie. Dus we dachten: hoe kun je daartegen zijn? Waarom zou je die band niet willen dragen?"

Maar volgens Chantal van der Putten van de Roze Kameraden, een groep lhbti+-Feyenoordsupporters, had Kökcü's keuze nog een ander effect, dat niets met religie te maken had. "Het vervelende is dat mensen die negatief zijn over de Roze Kameraden dingen gingen posten op Twitter van 'Goed zo Kökcü, vooral die band niet dragen.' Het bracht iets naar boven wat Kökcü waarschijnlijk nooit bedoeld had."

Dat hij een Turkse achtergrond heeft, is niet eens belangrijk. We leven in Nederland en hij heeft gekozen om hier te voetballen.

Twee jaar geleden lanceerde de KNVB de campagne 'Ons voetbal is voor iedereen', waarvan de OneLove-band onderdeel is. Toen publiceerde de Nederlandse voetbalbond in samenwerking met de overheid een open brief die werd ondertekend door zestig organisaties.

Een van die organisaties is het Inspraakorgaan Turken (IOT). Voorzitter Zeki Baran zegt dat hij boos was toen hij hoorde van de weigering van Kökcü. "Het is heel jammer dat een aanvoerder van Feyenoord zo denkt. De gelijkheid van alle mensen is het allerbelangrijkste. Lhbti'ers zijn een volwaardig onderdeel van de samenleving."

Of Kökcü's besluit te maken had met angst voor het regime in Turkije, waar lhbti-rechten sterk onder druk staan, kan Baran niet zeggen. "Dat hij een Turkse achtergrond heeft, is niet eens belangrijk. We leven in Nederland en hij heeft gekozen om hier te voetballen. Dat hij niet voor gelijkheid voor iedereen kan staan, vind ik heel erg jammer."

Richten op de stille meerderheid

De kwestie heeft volgens de IOT-voorzitter ook niets met religie te maken. "Iedereen is door God geschapen. Deze mensen (lhbti'ers, red.) zijn er en daar kun je je ogen niet voor sluiten. Ik ben ook gelovig, maar je moet mensen de ruimte geven zichzelf te zijn en perspectief bieden."

KNVB-persvoorlichter Jaap Paulsen is niet bang dat de campagne nu zijn doel mist, als aanvoerders weigeren zo'n band te dragen. "We kunnen niemand opleggen om een statement te maken, want dan heeft het geen waarde. Hij heeft zijn beweegredenen bekendgemaakt, en hoe vervelend dit ook is gegaan, de campagne is gestart om bewustwording te creëren en het gesprek aan te gaan. Dat gebeurt nu ook. We richten ons niet op de groep die zich hierin niet kan vinden, maar op de stille meerderheid."

Gesprek aangaan

Van der Putten van de Roze Kameraden zegt dat haar organisatie graag met Kökcü in gesprek wil. "We willen weten wat nu echt de reden is dat hij die band niet wil dragen, terwijl hij wel achter de betekenis staat. Het moet nu niet zo zijn dat gezegd wordt: We hebben een andere aanvoerder ingezet en het is weer klaar voor een jaar."