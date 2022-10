Britse minister Hunt draait bijna alle belastingverlagingen van voorganger terug

VK-correspondent Arjen van der Horst: Truss is vleugellamme premier

"Hunt slaat de laatste nagel in de doodkist van Trussonomics, zoals het is gaan heten. Heel opvallend: Hunt voert ook wijzigingen door in de plannen van Truss om de energiecrisis aan te pakken. Over dat plan ontstond nu juist brede consensus, daar was weinig politiek verzet tegen.

Truss won juist de leiderschapsverkiezingen binnen de conservatieve partij met de belofte belastingen te verlagen. Daar is nu niets meer van over, dus wat is nu het nut van haar premierschap? Dat is een vraag die nu steeds luider klinkt bij de Tories. Het is in feite nu de nieuwe minister van Financiën die aan de touwtjes trekt. Truss is een vleugellamme premier.

Kranten staan al dagenlang bol van de verhalen van conservatieve parlementsleden die openlijk zeggen dat Truss moet opstappen. Ze speculeren openlijk over de juiste opvolger. Dat politieke rumoer zal niet zomaar verstommen, haar positie blijft wankel."