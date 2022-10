Twee verdachten aangehouden voor overval op Ajax-speler Tadic

De 33-jarige Tadic werd in de nacht van 27 op 28 juli belaagd door twee overvallers bij zijn huis in Amsterdam-Zuid. Toen hij uit zijn auto stapte, zag hij twee mannen met helmen en donkere kleding. Tadic ging er rennend vandoor, maar er ontstond een korte worsteling. Daarbij verzette hij zich hevig, meldde de politie destijds.

Rechercheurs kwamen de verdachten op het spoor door videomateriaal van bewakingscamera's uit de omgeving. Vrijdag werd een 26-jarige man aangehouden in Amsterdam-Noord, maandag volgde de aanhouding van een 19-jarige man in de wijk IJburg.

Niet de eerste overval

Vorig jaar mei werd het gezin van toenmalig PSV-spits Eran Zahavi overvallen in zijn huis in Amsterdam. Zijn vrouw en kinderen werden vastgebonden en kregen tape op hun mond geplakt. De twee overvallers gingen er met persoonlijke spullen en contant geld vandoor. Een half jaar later werd er nog eens in het huis van Zahavi ingebroken.

Ook andere bekende Nederlanders zijn recent slachtoffer geworden van overvallers. Zo werden Ali B en Lil Kleine vorig jaar van hun dure Rolex-horloge beroofd. In 2020 zijn René van der Gijp, Gordon, Fred van Leer en Nikkie de Jager in hun eigen huis overvallen.