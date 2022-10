Ook in Heerenveen is reizende Pride-fototentoonstelling beklad

De reizende fototentoonstelling Celebrate the Unseen toont onder meer een aantal naaktfoto's van een transgender man, maar ook foto's van mannen die elkaars hand vasthouden in Afrika, portretten van homoseksuele ouderen en twee zoenende voetballers in Mexico.

Met de foto's wordt aandacht gevraagd voor "de vaak benarde mensenrechtensituatie waar de lhbti+-gemeenschap wereldwijd mee te maken heeft", zegt de organisatie.