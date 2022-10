Kanye West koopt controversieel sociaal netwerk Parler

De Amerikaanse artiest Kanye West gaat het sociaalnetwerkplatform Parler kopen. Details over de deal zijn nog niet bekend, maar volgens een persbericht van Parler is de 45-jarige rapper nog voor het einde van het jaar eigenaar van het platform.

Parler noemt zichzelf een alternatief voor Twitter waar men vrij kan zeggen wat hij of zij wil. Waar Twitter en Facebook steeds strenger optreden tegen onwelgevallige en extremistische berichten, probeert Parler zich te onderscheiden door juist alles toe te staan. Het platform heeft ongeveer een miljoen gebruikers en is met name populair in extreemrechtse kringen.

Begin vorig jaar werd het platform verbannen door Apple, Google en Amazon nadat na de bestorming van het Capitool er veelvuldig extreemrechtse berichten en bedreigingen waren geplaatst.

In een statement over de overname zegt West dat ervoor gezorgd moet worden dat "we het recht hebben om onszelf uit te spreken". Zelf kreeg de rapper vorige week te maken met een vergrendeling van zijn accounts op Twitter en Instagram, nadat hij daar antisemitische berichten had geplaatst.

Invloed

West, die tegenwoordig ook bekend is onder de naam Ye, is een van de grootste namen in de hiphopwereld en is geregeld in opspraak gekomen vanwege controversiële uitspraken. Zo noemde hij slavernij "een keuze" en het coronavaccin "het merkteken van een beest". Ook deed hij een halfslachtige poging om president van de Verenigde Staten te worden.

Als rapper, producer en ondernemer is West zeer invloedrijk. Zijn vermogen werd in 2020 door Bloomberg op meer dan 6,6 miljard dollar geschat.