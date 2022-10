Beeld van brandschade beruchte Iraanse Evin-gevangenis, dodental loopt op

De brand in de Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran heeft een van de grootste gebouwen van het complex beschadigd. Persbureau AP bekeek satellietfoto's en analyseerde de schade. Verder melden Iraanse autoriteiten dat er bij de grote brand die zaterdag uitbrak zeker acht doden zijn gevallen. Het is niet duidelijk of dit het werkelijke dodental is. Onafhankelijke of verifieerbare informatie over het aantal slachtoffers is er niet. Gisteren werd nog gesproken over vier doden en 61 gewonden. Op foto's van het Iraanse Mizan News Agency is de schade binnen te zien:

Wat er zaterdag precies gebeurde in de gevangenis, is nog niet duidelijk. De Evin-gevangenis is berucht. Er zitten veel politieke gevangenen, onder wie tegenstanders van het Iraanse regime die bij de betogingen van de afgelopen weken zijn opgepakt. Iraanse staatsmedia zeggen dat er geen verband is tussen de brand en de protesten, maar het is onduidelijk waarop ze zich baseren. Het vuur ontstond na een gevecht tussen gevangenen in een naaiatelier van het complex, zei de gouverneur van Teheran op de staatstelevisie. De BBC meldde op basis van een video die een anti-overheidsgroep plaatste dat buiten de gevangenis "dood aan de dictator" werd geroepen. In een andere video zou te zien zijn hoe van buiten de muren voorwerpen naar de gevangenis werden gegooid. Explosies en rook afgelopen zaterdag bij de Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad:

Explosies en rook bij de beruchte Evin-gevangenis in de iraanse hoofdstad. In deze gevangenis worden veel politieke gevangenen vastgehouden. Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is dat er brand is uitgebroken. - NOS

In Iran protesteren tienduizenden mensen al wekenlang naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Iraans-Koerdische vrouw Mahsa Amini. Zij werd opgepakt door de politie, omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Volgens ooggetuigen werd zij na haar arrestatie door de politie mishandeld.

Midden-Oostencorrespondent Daisy Mohr: "Evin is een beruchte gevangenis in een buitenwijk van Teheran. Sommige van de vrijgekomen gevangenen hebben verteld over de moeilijke omstandigheden. Mensenrechtenorganisaties trekken regelmatig aan de bel en spreken over martelpraktijken, eindeloze ondervragingen, propvolle cellen en een gebrek aan hygiëne en behoorlijk eten. Ook zijn er nu geruchten dat rondom de gevangenis landmijnen liggen, zodat ontsnappen bijna onmogelijk is."

Iraniërs, onder wie veel jongeren, komen dagelijks bij elkaar om te demonstreren. Ze roepen op tot het vertrek van de regering. De politie treedt hard op tegen de protesten. Hierbij zijn volgens mensenrechtenorganisaties honderden doden gevallen. De Iraniërs demonstreren tegen het regime en willen meer vrijheid. De situatie is uniek. NOSop3 legde uit waarom: