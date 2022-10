Boetes voor artsen wegens niet-geregistreerde coronamedicijnen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de afgelopen maanden zestien artsen een boete gegeven wegens het voorschrijven van niet-geregistreerde medicijnen tegen covid-19. Het ging om de geneesmiddelen ivermectine en hydroxychloroquine. Ivermectine wordt gebruikt tegen parasieten en hydroxychloroquine tegen ziektes als malaria.

De hoogste boete legde de IGJ de afgelopen maanden op aan een arts die 150 keer de medicijnen voorschreef aan coronapatiënten. De arts moet 13.000 euro betalen.

In het begin van de coronacrisis werd hydroxychloroquine wel gegeven aan ernstig zieke coronapatiënten in Nederland. Toen bleek dat het middel toch geen effect had werd het uit het Nederlandse behandeladvies verwijderd. Verschillende artsen bleven het middel dus toch voorschrijven.

Eerdere waarschuwingen

Al in april 2020 waarschuwde de inspectiedienst een Limburgse huisarts en apotheker die hydroxychloroquine voorschreven aan coronapatiënten. In maart vorig jaar gaf de IGJ aan huisartsen te gaan beboeten die ivermectine of hydroxychloroquine verstrekken aan coronapatiënten. De inspectiedienst riep toen apothekers op hier melding van te maken.

Off-label voorschrijvingen

Artsen mogen in Nederland niet zomaar geneesmiddelen voorschrijven voor andere ziektes dan in de bijsluiter vermeld wordt. Dit worden 'off-label' voorschrijvingen genoemd. Zoiets mag alleen als er protocollen of richtlijnen ontwikkeld worden voor alternatief gebruik. In dat geval moet dit door de arts eerst overlegd worden met een apotheker. Ook de patiënt moet worden voorgelicht over het alternatieve gebruik van het medicijn.

Voor ivermectine en hydroxychloroquine is er geen protocol waarin staat dat deze geneesmiddelen voor de bestrijding van covid-19 ingezet mogen worden.