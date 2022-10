Boswachters: neem niet teveel kastanjes en paddenstoelen mee uit het bos

Plukken en rapen mag alleen voor eigen gebruik, en in niet te grote hoeveelheden. Als bezoekers graag iets mee willen nemen voor thuis op de herfsttafel, hanteert Staatsbosbeheer de richtlijn om niet meer dan een champignonbakje te vullen. Verder is het alleen toegestaan om binnen de paden te wandelen. Bezoekers die zich niet aan de regels houden kunnen een boete krijgen.

Bovendien moeten andere bezoekers ook kunnen genieten van de herfst in het bos, zeggen de boswachters. "Je wilt de natuur niet bederven voor anderen", zegt De Jonge. "Maar er is niets mis met een gezin dat met de kinderen wat kastanjes gaat rapen."

Hoeveel dieren daadwerkelijk in de problemen komen als er teveel voedsel wordt weggehaald, kan de boswachter niet zeggen. Ook Staatsbosbeheer heeft daar geen cijfers van. "In de natuur heb je tijden van overschot en schaarste. In magere jaren hebben dieren het moeilijker", zegt woordvoerder Joke Bijl.

Hoewel het maar een kleine groep mensen is die zich te buiten gaat, kan het wel degelijk voor schade in de natuur zorgen. "Het zorgt voor paniek onder het wild en verstoort het algehele ecosysteem. Het is ook wintervoedsel voor bosdieren, zoals muizen, herten en vogels. Bijna allemaal eten ze van kastanjes en paddenstoelen om een vetreserve voor de winter aan te leggen."

Hij spreekt van een toenemende trend, net als boswachter Erik de Jonge, die ook actief is in West-Brabant. "Ik heb mensen met z'n tienen op een rij hele bosvakken zien leegkammen met grote shoppers. Er zijn ook mensen die dwars door het bos wandelen." Afgelopen weekend zijn daarvoor meerdere bekeuringen uitgedeeld, zegt De Jonge.

"Het is mooi om te zien dat kinderen het bos in gaan en wat rapen, dat draagt bij aan natuurbeleving. Maar het is niet de bedoeling om tien of twintig kilo aan paddenstoelen en kastanjes mee te nemen", zegt boswachter Floris Hoefakker, die werkt in de bossen rond Breda.

In de herfst is het plukken van paddenstoelen en rapen van eikels en kastanjes populair onder bezoekers in het bos. Hou je aan de regels en neem niet teveel mee, zeggen boswachters, want het kan de natuurlijke omgeving van bosdieren verstoren en het plezier voor andere wandelaars bederven.

Staatsbosbeheer, dat zo'n 20 procent van de bossen in Nederland onder toezicht heeft, zegt hard op te treden tegen commerciële pluk. "Wildplukken is van elk seizoen. Het gebeurt niet op grote schaal, maar we hebben in Nederland relatief weinig natuur en zijn met veel mensen", zegt Bijl. Daarom is het belangrijk om het goed in de gaten te blijven houden.

Mensen hoeven zich volgens Bijl geen zorgen te maken dat de nu nog glimmende kastanjes en beukennootjes verloren gaan als ze niet geraapt worden. "In de natuur komt het altijd goed, het ecosysteem neemt het weer op."

'Niet overdrijven'

Boswachter Evert Thomas ziet de problemen van teveel plukken en rapen minder terugkomen in zijn gebied in Drenthe. "Het is prachtig dat mensen in de natuur willen zijn", zegt hij. "Maar we moeten ook niet overdrijven. Het is maar een klein aantal dat avontuurlijk is en dwars door het bos gaat lopen."

In de randstad en Brabant is dit misschien wel anders, zegt Thomas. Wel ziet hij dat bosbezoek populairder wordt. "Er is meer hang naar de natuur."