Tot 10 jaar cel geëist tegen verdachten fatale mishandeling Mallorca

De hoogste straf wordt geëist tegen Sanil B,. die bij alle geweldsincidenten in de bewuste nacht betrokken zou zijn geweest en volgens het OM een van de grootste agressors was. De twee andere hoofdverdachten, Mees T. en Hein B., hebben samen met B. bewust ingeschopt op Heuvelman, stelt het OM.

In de zaak van de fatale mishandeling op Mallorca van Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van tien jaar geëist tegen de hoofdverdachte. Tegen twee andere hoofdverdachten is acht jaar cel geëist.

Het slachtoffer kwam om het leven na een vechtpartij in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar. Hij raakte in coma nadat hij verschillende malen tegen zijn hoofd was geschopt en overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De verdachten uit Hilversum, de meeste waren net 18, waren op vakantie op Mallorca en verbleven in een villa.

Leven uit hem getrapt

Het OM concludeert dat Heuvelman op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was en dat het leven "in luttele seconden uit hem werd getrapt". Hij werd geslagen, viel daardoor op de grond en werd daarna tegen zijn bovenlichaam en hoofd geschopt, bleek uit de verklaringen van getuigen die geen deel uitmaakten van de groep verdachten of de vriendengroep van Heuvelman.

Ook de vrienden met wie hij vakantie vierde, werden geschopt en geslagen en liepen verwondingen op. Er was volgens de officier van justitie geen sprake van noodweer, het was eenrichtingsverkeer. De slachtoffers werden overvallen door "een explosie van geweld" en gebruikten nauwelijks geweld terug, zei de officier.

Tijdens het proces bleek dat er veel videobeelden zijn van de verschillende vechtpartijen voorafgaand aan de aanval op Heuvelman, maar niet van de mishandeling van Heuvelman zelf. Daarvoor moet het OM afgaan op verklaringen van getuigen. Daaruit blijkt dat er voldoende bewijs is voor de betrokkenheid van de verdachten bij het incident en dat drie van hen als hoofdverdachten moeten worden gezien, zegt het OM.

Ongebreidelde agressie

"Het enige wat van belang was voor de verdachten was de euforie 'dat ze het toch maar goed hadden gedaan'. Hard trappen is een uitermate consistente handeling geweest", aldus de officier van justitie. "Uitschakelen was de enige drijfveer voor hun ongebreidelde agressie."

De verdachten hadden kunnen weten dat schoppen tegen iemands hoofd zou kunnen leiden tot de dood, gezien eerdere gevallen van geweld, zegt het OM. Twee vrienden van Heuvelman werden ook tegen de grond geslagen en getrapt. "Hun had hetzelfde kunnen overkomen."

Volgens het OM is het bewijs overtuigend genoeg door de combinatie van getuigenverklaringen, camerabeelden en ander bewijs. Ook is het dna van Carlo Heuvelman aangetroffen op een schoen van Sanil B.