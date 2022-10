Deze week staking buschauffeurs in het streekvervoer

Vakbond FNV roept buschauffeurs op deze week te staken. Reizigers die deze week van woensdag tot en met vrijdag met de bus reizen moeten rekening houden met uitvallende ritten, zeggen vervoersbedrijven. De staking is door het hele land.

Chauffeurs in het streekvervoer hebben dit jaar al vaker gestaakt. FNV wil onder meer een compensatie voor de prijsstijgingen van 10 procent en een vermindering van de werkdruk. De roosters zijn onregelmatig en het ziekteverzuim is groot, zegt FNV.

Het conflict loopt al maanden. Vakbond FNV heeft de huidige cao nooit ondertekend. Omdat vakbond CNV dat wel heeft gedaan, in juni dit jaar, geldt de cao wel. FNV wil dat er betere afspraken worden gemaakt om de inflatie te compenseren en werkdruk tegen te gaan.

"Dat kan door de huidige cao open te breken of door in de nieuwe cao goede afspraken te maken", zegt bestuurder Marijn van der Gaag. "Onderhandelen met werkgevers in het streekvervoer heeft de afgelopen jaren bijna niets opgeleverd."

Impact nog onduidelijk

Hoeveel bussen uitvallen is niet van tevoren te zeggen, zeggen de werkgevers. Tijdens de eerdere stakingsdagen kon 70 procent van de ritten wel doorgaan, al verschilde dat wel per regio. Zo wordt in regio's met meer CNV-leden onder de chauffeurs meer gereden.

Op de dagen zelf wordt duidelijk wat de omvang van deze staking is, zeggen de werkgevers. Dat hangt ook af van de stakingsbereidheid van de chauffeurs. Volgens vakbond FNV komt 70 tot 80 procent van het streekbusvervoer stil te liggen als al hun leden meedoen.

De werkgevers laten weten dat ze niet in gesprek gaan met FNV over de huidige cao, omdat die al geldt. De huidige cao loopt tot eind dit jaar. De gesprekken voor de nieuwe cao liggen stil omdat de werkgevers niet in gesprek willen zolang de stakingen voortduren. "En wij blijven staken zolang er geen concreet voorstel komt van de werkgevers", zegt Van der Gaag. "Dus het zit vast."