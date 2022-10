Zeeuwse verpleeghuizen willen besparen en zetten de verwarming lager

In tientallen verpleeghuizen in Zeeland gaat de thermostaat in huiskamers van 23 naar 21 graden. De energierekeningen zijn door de hoge gasprijzen onbetaalbaar geworden, zegt verpleeghuisorganisatie SVRZ. In slaapkamers gaat de temperatuur naar 19 graden.

"Als we dit de hele winter doen, besparen we tien procent. Dat is 100.000 kuub gas. Dat is toch serieus geld", zegt Rocco Rentmeester bij Omroep Zeeland. "Dat geld besteden we liever aan zorg."

Twee miljoen extra

Door de gestegen gasprijs betaalt de organisatie nu twee miljoen euro meer dan een jaar geleden. Hoewel de zorgorganisatie al veel heeft geïnvesteerd in warmtepompen en hybride verwarmingsketels, ziet SVRZ zich toch genoodzaakt om de temperatuur met twee graden te verlagen.

"Onze zorgmedewerkers gaan wat meer letten op extra warme kleding en thermokussens en dat soort zaken", zegt Rentmeester. "Het gaat om onze cliënten en die moeten het wel comfortabel hebben."

Ouderen hebben het sneller koud

De temperatuur staat niet voor niets zo hoog in de ouderenzorg. Veel bewoners bewegen niet of nauwelijks en hebben het daardoor sneller koud. Dat geldt ook voor Tineke Decraene, die de maatregel wel begrijpt. "Dan maar een plaid over je benen", zegt ze bij de regionale omroep.

Haar huisgenoot Carl van den Broeke vindt het daarentegen wel fijn dat de verwarming lager gaat: "Ik vind het hier best wel warm", zegt hij. "Ik heb vaak een overhemd met korte mouwen aan."