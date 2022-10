Rechtszaak rond Barcelona-transfer van start: moet Neymar echt de cel in?

In Barcelona is de rechtszaak begonnen tegen Neymar vanwege mogelijke fraude en corruptie bij zijn transfer in 2013 van het Braziliaanse Santos naar FC Barcelona. De stervoetballer hangt twee jaar gevangenisstraf en een boete van 10 miljoen euro boven het hoofd. Neymar, die zondag nog de winnende goal maakte voor zijn huidige club Paris Saint-Germain tegen Olympique Marseille, arriveerde maandagochtend bij de rechtbank in Barcelona, samen met zijn ouders, die ook zijn aangeklaagd. Ook zes andere betrokkenen bij de transfer moeten voor de rechter verschijnen, onder wie de toenmalige voorzitter van Barcelona, Sandro Rosell, en zijn collega bij Santos, Odilio Rodrigues. Alle verdachten ontkennen. De zaak sleept zich al jarenlang voort, maar moet deze maand dan toch echt worden afgerond. Waar ging het ook alweer over? En moet Neymar echt vrezen voor de tralies?

Waar draait het allemaal om? De zaak werd jaren geleden aangezwengeld door de Braziliaanse investeringsmaatschappij DIS. Dat bedrijf betaalde in 2009 omgerekend 2 miljoen euro aan de familie van Neymar, in ruil voor 40 procent van de transferrechten van het, toen nog, 17-jarige voetbaltalent. Die transfer kwam er vier jaar later. Neymar verkaste naar het grote Barcelona. Met de overgang was - officieel - een bedrag van 57,1 miljoen euro gemoeid, waarvan 17 miljoen voor Santos en 40 miljoen voor Neymar en zijn familie.

Neymar (r) met toenmalig Barcelona-voorzitter Sandro Rosell tijdens zijn presentatie in 2013 - AFP

DIS kreeg 40 procent van die 17 miljoen op zijn rekening gestort, maar volgens de investeringsmaatschappij is dat veel te weinig en is er in werkelijkheid veel meer geld betaald voor de transfer. In een eerdere episode van de juridische strijd had een Spaanse onderzoeksrechter het werkelijke bedrag al op ruim 83 miljoen euro vastgesteld.

Om wat voor dubieuze geldstromen gaat het? Het gaat bijvoorbeeld om die 40 miljoen die Barcelona-voorzitter Rosell direct overmaakte aan de familie van Neymar. DIS zegt ook recht te hebben op 40 procent van dat bedrag en de advocaat van het bedrijf spreekt zelfs van omkoping. Door het bedrag aan de familie zelf te betalen, zouden andere geïnteresseerde clubs buitenspel zijn gezet. Zo was ook Real Madrid destijds in de race om Neymar in te lijven, maar de Koninklijke kreeg nul op het rekest. Om die reden zal naar verwachting ook Real-voorzitter Florentino Pérez een verklaring afleggen tijdens de rechtszaak. Verder wordt Santos ervan beschuldigd nog eens 12 miljoen euro extra van Barcelona te hebben ontvangen via schimmige omwegen, onder meer rond een oefenwedstrijd tussen beide clubs. De schimmige geldstromen rond de transfer hebben Neymar en Barcelona eerder al in problemen gebracht met de Spaanse fiscus. Die zaak werd in 2016 geschikt voor 5 miljoen euro. Barcelona gaf toen toe "een fout te hebben gemaakt in de fiscale planning rond de transfer".

Moet Neymar echt vrezen voor een celstraf? De kans dat de PSG-vedette echt moet brommen, is vrijwel nihil. De aanklagers eisen een celstraf van twee jaar, maar in Spanje hoeven veroordeelden zonder strafblad niet de gevangenis in bij een straf van twee jaar of minder. Dat overkwam bijvoorbeeld Lionel Messi - Neymars huidige en voormalige ploeggenoot bij PSG en Barcelona - toen hij in 2016 wegens belastingfraude tot 21 maanden cel werd veroordeeld.

Neymar tijdens de eerste zittingsdag in Barcelona - Reuters

De mogelijke boete van 10 miljoen zal Neymar geen slapeloze nachten bezorgen met een geschat jaarsalaris in Parijs van ruim 70 miljoen. De advocaten van DIS hebben overigens aangekondigd in te zetten op een fors hogere straf voor Neymar: vijf jaar gevangenisstraf, een schadevergoeding van 34 miljoen euro en een boete van 195 miljoen. De Spaanse aanklagers eisen verder vijf jaar celstraf voor voormalig Barça-voorzitter Rosell, die in 2014 opstapte vanwege de affaire-Neymar. Voormalig Santos-voorzitter Rodrigues hangt drie jaar gevangenisstraf boven het hoofd.