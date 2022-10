Experts Pieter Baan Centrum: te weinig aandacht voor brein van verdachten

"Hersenschade als gevolg van bijvoorbeeld een klap tegen het hoofd, een tumor of dementie kan zo zichtbaar worden gemaakt", vertelt Thijs van de Kant, klinisch psycholoog bij het PBC. "Deze hersenafwijkingen zouden een rol kunnen spelen in het plegen van misdrijven."

Er wordt vaak een rapport van een verdachte gemaakt, waarbij een psychiater of psycholoog onderzoek doet of een verdachte een geestelijke stoornis heeft. De rechter neemt dat rapport mee bij het bepalen van de uitspraak.

Een MRI-scan behoort niet tot de standaard gereedschapskist van de psychiater, maar zou dat wel moeten zijn wanneer er aanwijzingen zijn voor hersenschade, vinden experts van PBC. "Neuro-technologieën ontwikkelen zich snel", zegt Van den Kant. "Er komt steeds meer bewijs dat er een relatie is tussen een hersenafwijking en gedrag. Daarnaast is de bevolking aan het vergrijzen. Daardoor hebben we steeds meer oudere mensen, die met justitie in aanraking komen. De kans dat zij met bijvoorbeeld dementie lopen is groter en daar moeten we wat mee."

Afpersingszaak familie De Mol

Een bekende strafzaak waar zo'n hersenscan van groot belang was, is de afpersingszaak van de familie De Mol. Daar werd bij de 70-jarige dader een MRI-scan van de hersenen gemaakt voor de beoordeling van de toerekeningsvatbaarheid. Wat bleek? De scan liet duidelijk zien dat hij aan een zeldzame vorm van dementie leed, die zijn empathisch vermogen ernstig aantastte en tot dwangmatig gedrag leidde. Hij hoefde daardoor niet de gevangenis in, maar kreeg een verplichte behandeling en begeleiding opgelegd.