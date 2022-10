Imam Utrechtse alFitrah-moskee vervolgd voor witwassen en meineed

Imam Suhayb S. (42) van de alFitrah-moskee in Utrecht wordt vervolgd voor het afleggen van een valse verklaring onder ede, witwassen en valsheid in geschrifte. De valse verklaring zou zijn afgelegd aan de parlementaire ondervragingscommissie die in 2020 onderzoek deed naar ongewenste beïnvloeding van moskeeën door regimes in onvrije landen.

Ook de stichting alFitrah en de secretaris - een 39-jarige vrouw uit Tilburg - worden vervolgd. "De man en vrouw ondertekenden samen een brief aan de commissie waarin deels onvolledige en deels onware informatie stond", aldus het Openbaar Ministerie.

Het meewerken aan een parlementaire ondervragingscommissie is verplicht, maar S. heeft dit volgens het OM niet gedaan. "Stukken waar om werd gevraagd, zijn niet verstrekt", schrijft het OM. "Ook wordt valsheid in geschrifte verweten, omdat uiteindelijk een brief is overgelegd met informatie die niet klopte."

Ook zou hij hebben gelogen onder ede "over onder meer het sluiten van islamitische huwelijken en het niet beschikken over de jaarrekening van de stichting". Financieel onderzoek door de FIOD heeft er daarnaast toe geleid dat er een verdenking van witwassen ligt, schrijft RTV Utrecht.

Geen aanwijzingen terrorismefinanciering

Advocaat Anis Boumanjal, die S. bijstaat, laat in een eerste reactie weten het besluit tot vervolgen "opmerkelijk" te vinden, waarbij hij er ook op wijst dat zijn cliënt al lange tijd in onzekerheid heeft gezeten over het onderzoek door de FIOD. Over de verdenking van meineed zegt hij: "Het is een kwestie van wat je je wel of niet kan herinneren. Bij meineed moet je welbewust liegen en daarvan is geen sprake."

De aanleiding voor het financieel onderzoek was een vermoeden van terrorismefinanciering, maar hier zijn uiteindelijk geen aanwijzingen voor gevonden.