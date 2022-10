Ruim 200 werklozen vonden een baan via de Floriade

Meer dan 200 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben via de Floriade een baan gekregen. Dat blijkt uit cijfers van het Floriade Werkbedrijf, waarin de gemeente Almere, het UWV en uitzendbureau Randstad samenwerken.

Bij het aanbesteden van projecten moet een bepaald percentage van het personeel op basis van Social Return On Investment (SROI) ingezet worden, is bepaald door het Rijk. Denk aan mensen die re-integreren nadat ze lang werkloos zijn geweest of re-integreren na een ziekte.

Dat betekende voor bedrijven die aan de Floriade deelnamen dat ze verplicht waren om vijf procent van hun bruto-omzet te besteden aan het inhuren van werkzoekenden.

Nog steeds aan het werk

Aan de Floriade kwam vorige week een eind, nadat de expositie een half jaar in Almere te bezoeken was. Dat betekent niet dat de mensen hun baan weer kwijt zijn. Veel werkgevers vonden het zo goed bevallen, schrijft Omroep Flevoland, dat ze hun nieuwe medewerkers niet meer kwijt willen. In 95 procent van de gevallen is dat het geval.

Volgens de regionale omroep zijn er nooit eerder zoveel werkzoekenden via een evenement aan een baan geholpen. Ook de directeur van het Floriade Werkbedrijf Ellen van Poorten bevestigt dat: "Het is echt een megasucces", zegt ze. "Ik ben hartstikke trots."

Meer mensen aan het werk

De verwachting is dat het aantal werklozen dat via het Werkbedrijf aan een baan komt nog zal stijgen. De projectontwikkelaar en het bouwbedrijf die het terrein van de Floriade gaan ombouwen tot een woonwijk hebben namelijk ook de verplichting om werkzoekenden een half jaar in dienst te nemen.

De Floriade was dit jaar geen groot succes. Het evenement had ruim twee miljoen bezoekers naar Almere moeten trekken, maar werd in plaats daarvan een financieel debacle voor de gemeente.