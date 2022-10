Meldpunt: één op zes slachtoffers mensenhandel uitgebuit door ouders

Bijna een op de zes mensen die zich melden bij de chatlijn van Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is slachtoffer van zijn of haar eigen vader of moeder. Dat blijkt uit een rapport van het centrum.

Volgens het rapport gaat het om seksuele uitbuiting waarbij één of beide ouders betrokken zijn. "Er wordt betaald om seks te hebben met een derde, waarna het geld naar de ouders gaat. De dader is dus een pooier of mensenhandelaar", legt woordvoerder Shamir Ceuleers uit in het NOS Radio 1 Journaal.

Onzichtbaar

De groep, waarvan één op de vijf jonger is dan 15 jaar, is amper in beeld bij politie of hulpverleners. Volgens Ceuleers zijn slachtoffers van mensenhandel doorgaans onzichtbaar.

"De slachtoffers hebben angst of schamen zich en zullen zich daarom niet uit zichzelf melden bij de politie of een hulpverlener." Volgens het rapport zijn slachtoffers extra lastig te bereiken wanneer er een ouder bij betrokken is. De kans dat het daardoor tot een strafrechtelijke vervolging van de dader komt is klein.