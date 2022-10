Bus zonder passagiers helemaal doormidden op spoor na botsing met trein

Op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom is vanochtend een trein dwars door een bus gereden. De bus is daardoor helemaal doormidden gebroken. De ravage is enorm, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

In de bus zaten, op de chauffeur na, geen mensen. Onder de treinreizigers zijn geen gewonden gevallen. De buschauffeur is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en kwam met de schrik vrij, zegt de veiligheidsregio. Hij raakte niet gewond en hoefde dan ook niet naar het ziekenhuis.

Onderzoek

De aanrijding gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang bij de Marconilaan. Het treinverkeer stilgelegd. De NS verwacht dat het tot ongeveer 14.30 uur duurt.

De omgeving is afgezet door de politie. Die doet onderzoek naar hoe dit incident heeft kunnen gebeuren. Mogelijk kwam het door een technisch mankement aan de bus, zegt de politie, maar benadrukt dat het onderzoek dat nog moet uitwijzen.