Bus zonder passagiers helemaal doormidden na botsing met trein

Op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom is vanochtend een trein dwars door een bus gereden. De bus is daardoor helemaal doormidden gebroken. De ravage is enorm, meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

In de bus zaten geen mensen meer. Ook onder de treinreizigers vielen geen gewonden.

De chauffeur zat niet meer in de bus, maar stond buiten met zijn armen te zwaaien om de naderende trein te waarschuwen: