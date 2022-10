Ajax-trainer Schreuder zwaar geïrriteerd op persconferentie: 'Kom met feiten'

"Als mensen denken dat ik een softie ben, dan hebben ze nooit bij mij in de kleedkamer gezeten. Nooit."

Het gejuich van de zevenklapper van Ajax tegen Excelsior werd snel na het laatste fluitsignaal overstemd door Alfred Schreuder. Op de persconferentie in de Johan Cruijff Arena liet de hoofdtrainer van de Amsterdammers een kant van zich zien, die nog weinigen meemaakten. Schreuder reageerde voor zijn doen ongekend fel, geëmotioneerd en duidelijk geïrriteerd na vragen over spits Brian Brobbey.

Vervolgens ging Schreuder zelf los over de rol die zijn zaakwaarnemer zou hebben gespeeld bij Ajax in de zomerse transferperiode, over dat hij een 'softie' zou zijn en over zijn eigen positie als hoofdtrainer in een periode waarin Ajax worstelt - of worstelde - met de vorm. "Ik laat me niet alles zeggen hier."

'Onacceptabel'

"Ik heb van de week een heel raar artikel gelezen, dat hij op de bank zit weg te rotten. Dan denk ik: je hebt totaal geen verstand van de zaak, want Brian (Brobbey, red.) heeft van de laatste tien wedstrijden in de competitie zes keer in de basis gestaan. Bijna alle wedstrijden ingevallen, hij heeft in de Champions League alles ingevallen."

"We hebben heel veel geld voor Brian Brobbey betaald, die transfervrij is weggegaan. En we gaan zo'n artikel schrijven? Dan ben je stemming aan het maken. Dat is onacceptabel, vind ik. Dat is gewoon slecht. Het hoort niet, als je journalist bent, moet je feiten hebben. En die feiten zijn niet juist."