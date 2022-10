Inval justitie bij bouwbedrijf BAM

De Fiod en het Openbaar Ministerie hebben afgelopen vrijdag een inval gedaan bij het kantoor van BAM International in Gouda.

Volgens het bouwbedrijf is justitie bezig met "een onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden" bij enkele reeds opgeleverde projecten van BAM International. BAM doet verder geen mededelingen over het onderzoek, maar zegt volledige medewerking aan het onderzoek te verlenen.

In 2020 kondigde BAM aan te willen stoppen met de internationale bouwactiviteiten wegens "het ontbreken van positieve vooruitzichten". Alle lopende projecten zijn inmiddels afgerond en opgeleverd.

Koninklijke BAM International is de buitenlandse werkmaatschappij van bouwbedrijf BAM die tot voor kort bouw- en infrastructuur projecten uitvoerde in het Midden-Oosten, Azië, Afrika en Noord- en Midden-Amerika. Zo legde het de afgelopen jaren wegen aan in Dubai, bouwde aan vliegvelden in Tanzania, legde een LNG-terminal aan in Panama en een containerterminal in Costa Rica en leverde het het hoofdkantoor van Unilever in Indonesië.

Op de beurs zorgt de inval van het OM en de Fiod bij BAM voor een flinke koersval. Het aandeel BAM verliest bij opening meer dan 15 procent, op 1,98 euro