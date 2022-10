'Flateigenaar moet zonder instemming medebewoners kunnen verduurzamen'

Eigenaren van een flat of appartement moeten zonder toestemming van de medebewoners zonnepanelen kunnen aanleggen of isolatieglas kunnen plaatsen. Vereniging Eigen Huis wil dat de regels daarvoor worden aangepast. De belangenbehartiger voor verenigingen van eigenaren voorziet dan chaos.

Een op de zes huiseigenaren zit in een woning waarbij diegene voor verbouwplannen of andere zaken te maken heeft met medebewoners. In een vereniging van eigenaren, oftewel een vve, worden plannen besproken en wordt er vergaderd, bijvoorbeeld over verduurzamingsplannen.

"Op het moment is het zo geregeld dat je voor kleine vve's unaniem toestemming nodig hebt voor die grote verduurzamingsmaatregelen", zei Valeska Hovener van Vereniging Eigen Huis vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal.

"Je mag uiteraard zelf tochtstrippen in je appartement plakken, maar wat je niet mag is je spouwmuur isoleren of zelf isolatieglas plaatsen of zonnepanelen op je dak en ga zo maar door." Daarvoor heb je nu instemming nodig van de vve, zegt Hovener.

Botsing van belangen

Uit onderzoek dat Vereniging Eigen Huis liet doen onder duizend huiseigenaren binnen een vve blijkt dat het een op de drie respondenten niet lukt om een akkoord te krijgen met medebewoners over verduurzaming. Dat argument wordt door de meeste geënquêteerden genoemd op de vraag waarom verduurzamingsplannen blijven liggen.

Volgens Hovener zijn er verschillende redenen waarom medebewoners tegen verduurzamingsplannen kunnen zijn. Als voorbeeld noemt ze een eigenaar die al op leeftijd is en geen investering meer wil doen voor een hybride warmtepomp omdat het terugverdienen van die investering jaren duurt.

"Of dat er iemand tussen zit die zegt: ik wil binnen vijf jaar verhuizen dus laat die investering maar over aan de volgende eigenaar. Dat kunnen allemaal redenen zijn waarom mensen die investering niet willen doen. Of simpelweg omdat je het niet kan betalen, dat kan natuurlijk ook", zegt Hovener.

Chaos

De belangenbehartiger voor verenigingen van eigenaren vindt het plan te ver gaan. "Nu zet je eigenlijk heel de vereniging buiten spel", zegt Kees Oomen van Vve Belang in het NOS Radio 1 Journaal. "Je gaat dwars tegen de hele systematiek in zoals die op dit moment geldt." Hij vindt wel dat de besluitvormingsregels versoepeld moeten worden, en dat een meerderheid bijvoorbeeld genoeg zou moeten zijn om toestemming te krijgen. Maar alleen een melding doen zonder instemming van de VVE vindt hij geen goed idee.

"Die vereniging is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw, en nu ineens zijn daar onderdelen in die mensen zelf mogen doen. Ik voorzie een soort van chaos", zegt hij. "De chaos zit 'm erin dat in het ene appartement glas zit van de eigenaar, want dat heeft hij zelf geplaatst. In het andere appartement zit glas, dat zit keurig binnen de akte dus dat is van de gezamenlijke eigenaars."

Stel dat een appartement met glas van de eigenaar wordt verkocht, schetst Oomen, en het glas blijkt niet zo goed geplaatst te zijn dan doet de nieuwe eigenaar een beroep op de vereniging. De vereniging zegt dat ze daar niet verantwoordelijk voor zijn, want de vorige eigenaar heeft het geplaatst, maar in de akte staat dat kozijnen de verantwoordelijkheid zijn van de vereniging.

Laadpalen

Je moet heel veel regelen om dit mogelijk te maken, zegt Oomen. Terwijl een gewone meerderheid een goed alternatief is wat hem betreft.

Vereniging Eigen Huis wil dat toestemming van de vve niet meer nodig is en dat een melding doen volstaat. Daar horen wel voorwaarden aan, zegt de vereniging. Er moeten bijvoorbeeld regels komen over de verdeling van zonnepanelen op een gezamenlijk dak, en wie wat moet betalen als er schade is. Het kabinet werkt aan een vergelijkbaar plan voor het plaatsen van laadpalen.