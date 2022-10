Doden en gewonden door nieuwe reeks luchtaanvallen op Oekraïense steden

Voor de tweede keer in een week tijd zijn Oekraïense steden getroffen door een reeks luchtaanvallen door Rusland. Onder meer de Oekraïense hoofdstad Kiev is opnieuw getroffen door explosies veroorzaakt door zogenoemde kamikazedrones. Volgens burgemeester Vitali Klitsjko waren er meerdere explosies in het centrum. Hij zegt dat een aantal wooncomplexen is beschadigd. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin. In de hoofdstad zijn zeker drie personen als gevolg van de drone-aanval gedood, melden de landelijke autoriteiten. Negentien andere inwoners zijn door reddingswerkers uit een deels ingestorte flat gehaald. Vanochtend vroeg ging het om drie explosies. Later werden nog twee ontploffingen gemeld. Dit zijn beelden van de inslagen vanochtend:

De Oekraïense hoofdstad Kiev is opnieuw getroffen door explosies. De inslagen zouden zijn veroorzaakt door kamikazedrones. - NOS

Ook in andere Oekraïense steden zijn raket- en droneaanvallen gemeld. Onder meer in Odessa en Dnipro. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn er landelijk meerdere doden, maar hij trad niet in detail. Sinds gisteravond heeft Oekraïne naar eigen zeggen 37 aanvalsdrones neergehaald. De door Rusland gelanceerde drones dragen tientallen kilo's explosieven en vliegen op een voorgeprogrammeerd doelwit af. In Kiev probeerden agenten de drones neer te schieten:

Deze beelden werden gedeeld in het telegramkanaal Truexanewsua. Ze tonen agenten die op een drone schieten die over het centrum van Kiev vliegt. De drone stort vervolgens neer. - NOS

Het Kremlin bevestigt dat er vandaag een grote luchtaanval is uitgevoerd op Oekraïne. Rusland beweert dat het gaat om een precisiebombardement op legerdoelen en infrastructuur verspreid over heel het land. Volgens het ministerie van Defensie zijn alle beoogde doelwitten getroffen. Stroomuitval Als gevolg van de luchtaanvallen zitten volgens de premier van Oekraïne honderden dorpen en steden zonder stroom. Onder meer in de oostelijke stad Dnipro zou een energiecentrale zijn getroffen door een raketaanval. Ook in de regio's rondom hoofdstad Kiev en Soemy wordt stroomuitval gemeld als gevolg van beschietingen of drone-aanvallen. NOS-verslaggever Wessel de Jong is in Kiev en twitterde vanmorgen dat de explosies midden in het centrum waren:

Tweede zwaardere explosie, volgens een Telegram kanaal, vlakbij de Sofia kathedraal, middenin centrum dus. En ook vlakbij hotel. Maar ik zit veilig diep in de kelder. #Kyiv — wessel de jong (@wesselNOS) October 17, 2022

"Ongeveer 05.30 uur Nederlandse tijd ging het luchtalarm af", zei De Jong in het NOS Radio 1 Journaal. "Een paar minuten daarna volgden zware explosies." Verder meldt De Jong dat het erop lijkt dat er weer geschoten is in de omgeving van het centraal station in de buurt een elektriciteitsstation.