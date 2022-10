Opnieuw explosies in het centrum van Kiev, vermoedelijk door drone-aanvallen

NOS-verslaggever Wessel de Jong is in Kiev en zegt dat de explosies midden in het centrum waren:

De Oekraïense hoofdstad Kiev is opnieuw getroffen door explosies. Volgens burgemeester Vitali Klitsjko waren er meerdere explosies te horen in het centrum. Hij zegt dat er verschillende wooncomplexen zijn beschadigd en dat er reddingswerkers ter plekke zijn.

Tweede zwaardere explosie, volgens een Telegram kanaal, vlakbij de Sofia kathedraal, middenin centrum dus. En ook vlakbij hotel. Maar ik zit veilig diep in de kelder. #Kyiv

Vanochtend vroeg ging het om drie explosies. Later werden opnieuw explosies gehoord. Burgemeester Klitsjko spreekt van twee nieuwe ontploffingen.

"Ongeveer 05.30 uur Nederlandse tijd ging het luchtalarm af", zegt De Jong in het NOS Radio 1 Journaal. "Een paar minuten daarna volgden zware explosies." Hij ziet beelden van een grote brand voorbijkomen door de explosies.

De Oekraïense hoofdstad Kiev is opnieuw getroffen door explosies. De inslagen zouden zijn veroorzaakt door kamikazedrones. - NOS

Verder meldt De Jong dat het erop lijkt dat er weer geschoten is in de omgeving van het centraal station in de buurt een elektriciteitsstation.

Daardoor is de elektriciteitsvoorziening in Kiev "wat ingewikkelder" geworden, zegt hij op de radio. "Mensen zijn opgeroepen om te bezuinigen. Kiev is 's avonds behoorlijk verduisterd op dit moment."

Een week geleden werd Kiev ook getroffen door aanvallen. Toen kwamen er minstens vijf mensen om en raakten 51 mensen gewond.