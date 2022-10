Werkgever lokt thuiswerker naar kantoor met smoothiebar en filmavondjes

Het gemeentehuis in Amstelveen is zo'n plek die een metamorfose onderging. Ingericht op het hybride werken, biedt het volgens architect Orlando Tjin Asjoe van de PD Group ruimte aan ontmoetingen in thematische omgevingen. "In coronatijd leerden we dat op afstand werken goed kan. Het is daardoor nu meer dan een plek om puur te produceren en juist een ontmoetingsplaats. Zoiets moet je dan ook faciliteren."

En in deze tijd van arbeidsmarktkrapte zijn het interieur van het kantoor en activiteiten voor personeel een middel om mensen te lokken én te behouden. Want aan personeel is nog altijd een gebrek en dat leidt tot zorgen bij werkgevers. Meer dan de helft van het hoger management verwacht dat het in 2023 nog moeilijker zal zijn om personeel te vinden, blijkt uit recent onderzoek van recruitmentbureau Robert Half.

Volgens ergonoom Erwin Speklé is dat slechts deels waar. "Want videobellen op kantoor is ook gebruikelijker geworden. En ook dat levert veel ruis op", zegt Speklé.

Dat de inrichting wordt aangepast, helpt volgens hem. Al zegt hij dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering. "Ik kom bij veel kantoren over de vloer en zie dit toch vooral gebeuren in de toplaag van bedrijven. Het gros van de werkgevers, denk aan het midden- en kleinbedrijf, is ook gewoon blij dat ze weer aan de slag kunnen na corona. Maar de kantoortuin is in de meeste situaties niet functioneel, dat is tot in den treure onderzocht."

Filmavondjes en padellessen

Speklé zegt dat het hybride werken werkgevers voor dilemma's stelt. "Je hebt de concurrentie met de thuiswerkplek: daar heb je lekkere koffie, goed internet. Ook op kantoor heb je goed internet, maar niet altijd de rust om geconcentreerd te werken. Wat bedrijven moeten faciliteren, is dat je erheen wilt komen, zonder dat je kantoorbezoek verplicht en zegt: je moet twee keer per week hier werken."

Dat kan ook zonder een volledige make-over van het kantoor, ziet Jeroen Peters, directeur marketing en communicatie bij D&B, een facilitair dienstverlener. Hij riep voor zijn eigen bedrijf een culture club in het leven. "Dat raad ik klanten ook aan: maak van je kantoor een clubhuis. Met activiteiten en trainingen kun je je cultuur verspreiden onder werknemers. Denk aan borrels, maar ook spelletjes, ontbijtsessies, filmavondjes en padellessen."

Niks doen is volgens Peters geen optie. "Dit is hard nodig, want ik wil interactie met de mensen. De war for talent woedt nu op zijn allerhevigst. Als je niet oppast en iemand is weinig op kantoor, dan mis je zo een ontmoeting met een nieuwe collega die al twee weken in dienst is. Met avondjes zeg ik: kom lekker, neem ook je partner mee, zo krijg je veel meer binding."