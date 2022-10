Wekdienst 17/10: Eis tegen 'Mallorca'-verdachten • F-35 vliegt over de Peel

Goedemorgen! Vandaag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis tegen de negen verdachten van de fatale mishandeling op Mallorca. En boven de Peel gaan F-35-gevechtsvliegtuigen 'belevingsvluchten' uitvoeren zodat omwonenden een indruk krijgen van het toekomstige lawaai. Eerst het weer: vandaag is het wisselend bewolkt en trekt een regengebied vanuit het zuidwesten het land in. In het zuidoosten is ook onweer mogelijk. Vanmiddag en vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidoosten blijft het soms nog regenen. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting en het wordt 17 tot 21 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het Openbaar Ministerie komt met de eisen tegen de verdachten van de fatale mishandeling op Mallorca, waarbij Carlo Heuvelman om het leven kwam. De uitspraak is op 18 november.

Een F-35 van de Koninklijke Luchtmacht voert 'belevingsvluchten' uit in de omgeving van de voormalige vliegbasis De Peel. Op die manier krijgen omwonenden een indicatie van het geluid van de vliegtuigen. Defensie wil de basis heropenen.

Bij kunstveiling.nl gaat een schilderij van wijlen prins Bernhard onder de hamer. Op het werk is een plek uit Zambia afgebeeld. De prins noemde het zelf "een van zijn meesterwerken".

En in Parijs wordt de Gouden Bal uitgereikt, de prijs voor de beste voetballer en voetbalster van het jaar, met ook Nederlandse kanshebbers: Virgil van Dijk en Vivianne Miedema zijn genomineerd.

Wat heb je gemist? Het corruptie-onderzoek naar cardiologen in het Zwolse ziekenhuis Isala heeft te maken met hartimplantaten. Dat schrijven NRC en het Duitse weekblad Der Spiegel na gezamenlijk onderzoek. Justitie vermoedt dat het Duitse Biotronik steekpenningen heeft betaald aan medisch specialisten. Het Duitse Biotronik produceert pacemakers en ICD-kastjes (onderhuidse defibrillator). Die laatste veroorzaken bij hartritmestoornissen een schok om het normale hartritme te herstellen. In het Zwolse ziekenhuis Isala worden de meeste ICD's van Nederland geplaatst. Ander nieuws uit de nacht: Dodental hevige overstromingen in Nigeria loopt op tot 600: meer dan 1,3 miljoen mensen zijn vanwege het noodweer uit hun huis verdreven.

Grote brand in winkelstraat in binnenstad van Gorinchem geblust: volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een dönerzaak, de oorzaak was vlam in de pan.

4 miljoen kinderen door oorlog in armoede: door de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortgevloeide economische problemen, zijn vier miljoen extra kinderen in Oost-Europa en Centraal-Azië in armoede terechtgekomen, meldt VN-organisatie Unicef.

En dan nog even dit: Nu het voor veel mensen moeilijk of onmogelijk is om een geschikte en betaalbare woning te vinden, zijn er mensen die kiezen om permanent vanuit een camper te leven. Op een kampeerboerderij in het Zuid-Hollandse Leimuiden kwamen zeven camperbewoners dit weekend bijeen. Twee camperbewoners leggen uit wat hun huisje op wielen zo aantrekkelijk maakt:

Het lijkt steeds populairder te worden. Rob en Lara kozen om verschillende reden voor wonen in een camper. Maar ze zijn het eens over de voordelen: het is niet zo duur en geeft veel vrijheid. - NOS