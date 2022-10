Dodental hevige overstromingen in Nigeria loopt op tot 600

Het dodental van de hevigste overstromingen die Nigeria in tien jaar tijd heeft gezien is opgelopen tot zeker zeshonderd. Meer dan 1,3 miljoen mensen zijn vanwege het noodweer uit hun huizen verdreven, zei de Nigeriaanse minister van Humanitaire Zaken gisteren op Twitter. Voor het weekend stond het dodental nog op vijfhonderd.

Ook zijn er tot dusver 2300 gewonden geteld. Naar schatting zijn 82.000 huizen door de overstromingen verwoest, net als zo'n 110.000 hectare aan landbouwgrond. Rijstproducenten hebben gewaarschuwd dat het noodweer de voedselprijzen de komende tijd zal opstuwen. Het gaat met name om rijst, waarvoor in het land een importverbod geldt.

Intens regenseizoen

In totaal zijn 27 van de 36 deelstaten in het land getroffen. De overstromingen worden veroorzaakt door het buitengewoon hevige regenseizoen. Al sinds het begin van de zomer regent het meer dan gewoonlijk.

De overstromingen namen recent in intensiteit toe nadat de Lagdo-dam in buurland Kameroen was opengezet om overtollig water af te voeren en de druk op de dam te verminderen.

Het land, dat zo'n 22 miljoen inwoners telt, kampt behalve met overstromingen ook met een humanitaire crisis, veroorzaakt door gewapende conflicten in de gebieden rond het Tsjaadmeer, dat Nigeria van Tsjaad scheidt.

Grote delen van het land staan onder water: